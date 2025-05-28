Казахстанская лига пробует организовать бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко

«Мы хотели бы провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко. Работы в этом направлении ведутся. Турнир, на котором мы бы хотели этот бой, пройдет в декабре», — цитирует talkSport президента APL Алимжана Бектаева.