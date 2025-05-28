Казахстанская лига пробует организовать бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко

О желании организовать бой для 58-летнего экс-чемпиона мира заявили в казахстанской организации Alash Pride League (APL).
В прошлом ноябре Тайсон уступил блогеру Джейку Полу и заработал за тот поединок 20 миллионов долларов, но потерпел поражение единогласным решением судей.
«Мы хотели бы провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко. Работы в этом направлении ведутся. Турнир, на котором мы бы хотели этот бой, пройдет в декабре», — цитирует talkSport президента APL Алимжана Бектаева.
В 2023 году 48-летний Емельяненко уже заявлял о желании провести поединок по боксу. Легенда отечественных ММА утверждал, что ему интересны бои против Тайсона или Роя Джонса.