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Казахстанская лига пробует организовать бой Майка Тайсона и Федора Емельяненко

Легендарный боксер Майк Тайсон получил предложение провести еще один поединок.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: РИА "Новости"

О желании организовать бой для 58-летнего экс-чемпиона мира заявили в казахстанской организации Alash Pride League (APL).

В прошлом ноябре Тайсон уступил блогеру Джейку Полу и заработал за тот поединок 20 миллионов долларов, но потерпел поражение единогласным решением судей.

«Мы хотели бы провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко. Работы в этом направлении ведутся. Турнир, на котором мы бы хотели этот бой, пройдет в декабре», — цитирует talkSport президента APL Алимжана Бектаева.

В 2023 году 48-летний Емельяненко уже заявлял о желании провести поединок по боксу. Легенда отечественных ММА утверждал, что ему интересны бои против Тайсона или Роя Джонса.