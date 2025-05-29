Супербоксёр из США — символ нелепости бокса. Канело и Бивол бесконечно его игнорируют

Вот только Дмитрий продолжает настаивать на своём. Прямо сейчас он намерен закрыть трилогию с Артуром Бетербиевым. А там пока равенство — 1−1 по поединкам. И Биволу очень важно склонить чашу весов на свою сторону. Поэтому он готов даже освободить один из чемпионских поясов, чтобы закрыть все вопросы с соотечественником. При этом говорить «нет» возможному поединку с Бенавидесом в будущем россиянин не собирается: «Не то чтобы я отказался от защиты титула. У нас есть планы с Саудовской Аравией вести дальше карьеру, и Саудовская Аравия заинтересована в другом бое. В то же время и нам больше интересно вести дела с ней».