Избежавший боя с Алимханулы мексиканец попался на допинге и сделал заявление

Проба «А» показала наличие метаболитов тестостерона экзогенного происхождения.
Мунгия выступил с официальным заявлением, в котором заявил о своей непричастности к умышленному приему запрещенных веществ.
«За всю мою карьеру я проходил множество допинг-контролей и никогда не получал положительных результатов. В этом тренировочном лагере меня тестировали дважды, и оба теста были чистыми. Уведомление о положительной пробе стало для меня полной неожиданностью», — отметил боксер в соцсетях.
Он добавил, что консультировался с экспертами, которые допустили возможность случайного загрязнения, и выразил готовность пройти любые необходимые тесты, включая ретроспективные и будущие, чтобы доказать свою невиновность.
«До завершения процедуры и анализа пробы “B” я не буду давать дополнительных комментариев», — подытожил Мунгия.
Напомним, что в свое время Мунгия мог встретиться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, но в итоге отказался от этого боя.