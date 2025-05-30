Избежавший боя с Алимханулы мексиканец попался на допинге и сделал заявление

«За всю мою карьеру я проходил множество допинг-контролей и никогда не получал положительных результатов. В этом тренировочном лагере меня тестировали дважды, и оба теста были чистыми. Уведомление о положительной пробе стало для меня полной неожиданностью», — отметил боксер в соцсетях.