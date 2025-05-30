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Избежавший боя с Алимханулы мексиканец попался на допинге и сделал заявление

Бывший чемпион мира из Мексики Хайме Мунгия (45−2, 35 КО) сдал положительный допинг-тест после реванша с французом Бруно Сурасом (26−1−2, 5 КО), состоявшегося 4 мая в Саудовской Аравии. Мунгия победил по очкам.

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Источник: AP 2024

Проба «А» показала наличие метаболитов тестостерона экзогенного происхождения.
Мунгия выступил с официальным заявлением, в котором заявил о своей непричастности к умышленному приему запрещенных веществ.

«За всю мою карьеру я проходил множество допинг-контролей и никогда не получал положительных результатов. В этом тренировочном лагере меня тестировали дважды, и оба теста были чистыми. Уведомление о положительной пробе стало для меня полной неожиданностью», — отметил боксер в соцсетях.

Он добавил, что консультировался с экспертами, которые допустили возможность случайного загрязнения, и выразил готовность пройти любые необходимые тесты, включая ретроспективные и будущие, чтобы доказать свою невиновность.

«До завершения процедуры и анализа пробы “B” я не буду давать дополнительных комментариев», — подытожил Мунгия.

Напомним, что в свое время Мунгия мог встретиться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, но в итоге отказался от этого боя.