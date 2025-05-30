«Они меня уволили». Теофимо оскорбил саудовцев и лишился большого контракта

Извиняться перед Турки Теофимо тоже, судя по всему, не планирует. Днём ранее он задавался вопросом, не лишат ли его пояса The Ring, ведь издание с недавних пор принадлежит Аль аш-Шейху. А потом Лопес вышел в прямой эфир, где ещё раз поддел саудовского инвестора: «Мы не извиняемся. Мы просто показываем любовь. Я люблю тебя, Турки. Я хочу любить тебя так сильно, Турки. Я буду держать тебя за руку, как это делает Кроуфорд». Очевидно, что шансов на продолжение сотрудничества между Лопесом и Riyadh Season практически нет. Но вряд ли Теофимо будет сидеть без дела, потому что он всё ещё боксёр Top Rank, а на всякий случай поддержку ему выразил Оскар де ла Хойя, который назвал Лопеса единственным парнем, устраивающим шоу и на ринге, и за его пределами. В целом с этим можно согласиться, потому что Теофимо не стесняется подключать трэш-ток и вообще никогда не был белым и пушистым.