Интерсекса Иман Хелиф сняли с женского турнира в Эйндховене. И Россия здесь ни при чем

Скрининг на определение пола World Boxing предлагает проходить всем спортсменкам старше 18 лет при помощи ПЦР (полимеразной цепной реакции) — биоматериалом для него служит слюна или мазок из носоглотки. Аналогичным образом во время пандемии тестировали на ковид. Проверка на сексуальную принадлежность предполагает поиск гена SRY — он является частью хромосомы Y и отвечает за развитие мужских половых признаков. Кроме того, может быть использована проверка крови на уровень мужского гормона тестостерона. Если он превысит значение в 2,5 наномоля на литр, это может стать основанием для дополнительных исследований. Это новый метод тестирования, который используется также легкоатлетической федерацией World Athletisc. Скрининг слюны для поиска телец Барра (они есть только в клетках с женскими X-хромосомами), применявшийся в спорте с 1968 по 1999 год, сейчас считается некорректным.