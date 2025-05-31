Интерсекса Иман Хелиф сняли с женского турнира в Эйндховене. И Россия здесь ни при чем

Карьера в любительском боксе скандальной алжирки Иман Хелиф оказалась под угрозой из-за новых правил World Boxing — альтернативной федерации, которой МОК поручил провести олимпийский турнир на следующей Олимпиаде в Лос-Анжелесе. Организация, ранее считавшаяся прозападной и «инклюзивной», прогнулась под давлением защитников женского спорта и ввела обязательное гендерное тестирование для всех спортсменок. Это произошло накануне первого старта Хелиф после олимпийского триумфа в Париже-2024. World Boxing заявила, что снимает Иман с турнира Eindhoven Box Cup, намеченного в Нидерландах на
Обеспокоенность по поводу благополучия боксеров
«World Boxing вводит обязательное гендерное тестирование, чтобы определить соответствие требованиям спортсменов мужского и женского пола для участия в различных категориях соревнований, — говорится в заявлении организации. — Новая политика направлена на обеспечение безопасности спортсменов и создание равных конкурентных условий. Это решение отражает обеспокоенность по поводу благополучия всех боксеров и направлено на защиту их психического и физического здоровья в свете сомнений, которые были высказаны по поводу потенциального участия Иман Хелиф в Кубке Эйндховена».
Здесь надо напомнить, что в любительском боксе в настоящий момент имеет место раскол и действуют две параллельные международные федерации. Международная ассоциация бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, еще в 2023 году отстранила Иман Хелиф и еще одну девушку с особенностями сексуального развития Лин Юй-Тин с Тайваня. Но из-за давнего конфликта МОК проводил олимпийский турнир без IBA, что позволило Иман и Лин не просто выступить в Париже-2024, но добиться там выдающихся результатов. Впрочем, появление интерсексов на ринге сопровождалось истериками защитников женского спорта. Руководство МОК уверяло, что это — часть российской кампании по дискредитации олимпийского движения.
Тем временем национальные федерации (в основном из стран западного лагеря), недовольные Кремлевым и его решением позволить россиянам выступать под собственным флагом, создали альтернативную международную организацию World Boxing. Именно ей МОК поручил проведение боксерского турнира в Лос-Анжелесе-2028. IBA считает такой подход незаконным и пытается оспорить его в суде, однако с большой долей вероятности отбор на ближайшие Игры будет осуществляться на турнирах WB. Именно на них и собиралась выступать 26-летняя алжирка Иман Хелиф. Однако эти планы натолкнулись на волну протестов. В свете кампании в защиту женского спорта, которую поддерживает нынешняя администрация президента США, спортивные функционеры решили не провоцировать новые скандалы.
Патовая ситуация
В ноябре прошлого года французское медиа Le Correspondent опубликовало медицинские документы, подтверждающие существенные отклонения в половом развитии Хелиф. Из них следует, что врачи не обнаружили у спортсменки матку, зато нашли внутренние яички и «микропенис», а также мужские Y-хромосомы и запредельный для женщины уровень тестостерона. Сама Иман подлинность этих сведений не подтверждала и обещала засудить авторов «слива конфиденциальных данных», равно как и звездных хейтеров, травивших ее во время Олимпиады-2024 (например, Илона Маска и Джоан Роулинг). Однако о судебных процессах на эту тему до сих пор неизвестно.
Решение World Boxing ставит алжирку в сложную ситуацию. Она либо должна согласиться на скрининг (который может окончательно закрепить за ней клеймо интерсекса), либо отказаться от гендерного тестирования, что будет расценено всеми как признание справедливости обвинений в несоответствии женскому полу.
«World Boxing направила письмо в Федерацию бокса Алжира, в котором сообщает, что Хелиф не разрешено выступать в женской категории на Кубке Эйндховена и любом другом боксерском турнире, пока Иман не пройдет генетический скрининг на определение пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования», — говорится в заявлении федерации, ранее продвигавшей инклюзивные ценности.
Скрининг на определение пола World Boxing предлагает проходить всем спортсменкам старше 18 лет при помощи ПЦР (полимеразной цепной реакции) — биоматериалом для него служит слюна или мазок из носоглотки. Аналогичным образом во время пандемии тестировали на ковид. Проверка на сексуальную принадлежность предполагает поиск гена SRY — он является частью хромосомы Y и отвечает за развитие мужских половых признаков. Кроме того, может быть использована проверка крови на уровень мужского гормона тестостерона. Если он превысит значение в 2,5 наномоля на литр, это может стать основанием для дополнительных исследований. Это новый метод тестирования, который используется также легкоатлетической федерацией World Athletisc. Скрининг слюны для поиска телец Барра (они есть только в клетках с женскими X-хромосомами), применявшийся в спорте с 1968 по 1999 год, сейчас считается некорректным.
Женственность и гламурность
Скандалы вокруг гендерной принадлежности Хелиф сделали Иман знаменитой на весь мир — в 2024 году она возглавила чарт запросов Google в разделе «Спорт». Образ скандальной алжирки использовался в негативном ключе во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Правда, пиарщики почему-то сочли Хелиф символом нашествия на женский спорт трансгендеров, хотя Иман пол никогда не меняла. Ее с рождения идентифицировали как девушку (хотя, возможно, с некоторыми брутальными отклонениями).
«Я родилась девочкой, выросла как девушка и прожила всю свою жизнь как женщина, — жаловалась боксерша в одном из интервью в марте этого года. — Я участвовала во многих турнирах, включая четыре чемпионата мира и Игры в Токио. Но претензии ко мне возникли только после того, как моя карьера пошла в гору».
После парижских скандалов Хелиф старалась демонстрировать свою женственность и гламурность. Она появилась на обложке глянцевого журнала Vogue Arabia, позировала для модной фотосессии в издании Le Monde, а также в качестве гостьи участвовала в Неделе моды в Милане. Впрочем, все это не отменяет вопросов по поводу правомерности победы спортсменки с особенностями гендерного развития в категории до 66 килограммов на Олимпиаде-2024. Если сейчас будет доказано, что в организме Иман присутствуют мужские хромосомы (или спортсменка демонстративно откажется от тестирования), неизбежно возникнет тема аннулирования ее результатов в Токио и Париже. Да, формально процедура допуска нарушена не была. Однако МОК проявил халатность, отказавшись от гендерного тестирования.
В конце концов, по аналогии с проверками на допинг перераспределение медалей в случае выявление нарушений возможно задним числом. И здесь шумные акции защитников женского спорта и суды практически гарантированы. Сама Иман выражала желание выступить в Лос-Анджелесе-2028, несмотря на обещание Дональда Трампа запретить въезд на Игры спортсменкам-трансгендерам и интерсексам. Теперь же высока вероятность, что алжирка вслед за своей подругой Лин Юй-Тин завершит неоднозначную карьеру. Ну или докажет миру, что все обвинения в наличии у нее «микропениса» и мужском уровне тестостерона — грязные наветы и на свете нет спортсменки, более достойной стартовать в женских турнирах.