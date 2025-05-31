Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джермалл Чарло сделал прогноз на бой Кроуфорда с Альваресом

Экс-чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против экс абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Экс-чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса против экс абсолютного чемпиона мира в двух весах Теренса Кроуфорда.

«Он, как и мой брат, подумал, что надо набрать максимум веса. Что только так можно побить Канело. Но лишний вес замедлил его. В том числе и рефлексы. Он чувствовал себя другим бойцом. Не тем, которого все привыкли видеть. Чувствую, что с Кроуфордом будет всё точно так же», — приводит слова Чарло The Ring.

Напомним, бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.