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Костя Цзю рассказал о последней уличной драке

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю рассказал о том, как последний раз дрался на улице. Об этом сообщает «Советский спорт».

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, это произошло в 1991 году, а драка была вынужденной. «Решил не ждать, когда меня ударят, поэтому ударил первым. Все закончилось быстро, с одного удара», — заявил Цзю.

Бывший боксер отметил, что в последствии анализировал произошедшее и думал о том, смог бы он избежать драки. «Думаю, сейчас бы смог, потому что есть мудрость, которая с годами проявляется», — заявил Цзю.

Костя Цзю провел 34 боя на профессиональном ринге. Он одержал 31 победу, потерпел два поражения, а еще один бой был признан несостоявшимся.