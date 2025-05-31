Белорус Фокин стал чемпионом мира по муай-тай среди молодежи, Борборович взял серебро

В заключительный день соревнований, 31 мая, на высшую ступень пьедестала поднялся наш Георгий Фокин, выступающий в весе до 67 кг среди атлетов до 23 лет. По ходу турнира белорус победил спортсменов из России, Турции, Узбекистана и Марокко, а в финале одолел Аюба Бернусси из ОАЭ.
Также до решающего поединка в молодежной категории до 57 кг дошел наш Мирон Борборович. Белорус был сильнее атлетов из Азербайджана, Польши и Марокко, но в финале уступил украинцу Александру Лавриненко и завоевал серебро.
Итоговый результат нашей команды на ЧМ по муай-тай в Кемере составил шесть наград (1−2−3). Ранее второе место занял Дмитрий Шельманов (U23, до 91 кг), бронзовыми призерами планетарного форума стали Даниил Дедовец (до 67 кг), Иван Шангин (U23, до 60 кг) и Руслан Кямалов (U23, до 81 кг).