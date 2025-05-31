Белорус Фокин стал чемпионом мира по муай-тай среди молодежи, Борборович взял серебро

В заключительный день соревнований, 31 мая, на высшую ступень пьедестала поднялся наш Георгий Фокин, выступающий в весе до 67 кг среди атлетов до 23 лет. По ходу турнира белорус победил спортсменов из России, Турции, Узбекистана и Марокко, а в финале одолел Аюба Бернусси из ОАЭ.