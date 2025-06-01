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Врачи запретили Мэйси Барбер драться с Эрин Блэнчфилд по медицинским показаниям. Бой отменен

Врачи запретили Мэйси Барбер (14−2) выходить на бой в наилегчайшей категории с Эрин Блэнчфилд (13−2).

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Источник: Спортс"

У Барбер появились проблемы со здоровьем, из-за чего бой не состоялся. Более подробная информация появится позже.

UFC on ESPN 68: поединок Блэнчфилд и Барбер отменен, Гамрот победил Клайна и другие бои.