Непобежденный казахстанский боксер вошел в сборную мира

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, турнир состоится в рамках Петербургского экономического форума. Поединки пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 71 и свыше 92 кг). Каждый бой — по четыре раунда по три минуты.
Сейтжан встретится на ринге с россиянином Александром Зыряновым (2−0). Также за сборную мира выступят представитель Венесуэлы Уильям Флорес, Армении — Артур Базеян, Аргентины — Эмилиано Пучета и Австралии — Джексон Мюррей.