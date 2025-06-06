Разгром случился в бою Казахстана на престижном турнире по боксу в Европе

В весовой категории до 75 килограммов Сабыржан встречался с валлийцем Орландо Холли-Сотоми. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей — 5:0.
Напомним, ранее Абылайхан Жусупов разгромно одолел в Эйдховене представителя Литвы Александра Трофимчука. Отметим, что Казахстан представлен на турнире десятью боксерами, в том числе призерами и победителями чемпионатов мира.
В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 30 стран мира, включая участников Олимпиад, победителей и призеров чемпионатов мира.
Поединки пройдут с 6 по 9 июня.
Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных в Европе. Для казахстанских боксеров турнирв Эйндховене это не только возможность повысить мастерство и опыт, но и важный этап подготовки к следующими крупными соревнованиями, включая Олимпийские игры.