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Азамат Мурзаканов нокаутировал Брендсона Рибейро на UFC 316

На UFC 316 в Ньюарке состоялся бой в полутяжелом весе между Азаматом Мурзакановым и Брендсоном Рибейро. Мурзаканов победил техническим нокаутом в первом раунде.

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Источник: Спортс"

Изначально Мурзаканов должен был драться с Джонни Уокером, но тот снялся из-за травмы. Он не проигрывает в UFC пять боев подряд.

Незаметный топ UFC из России — непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии.