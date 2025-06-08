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Азамат Мурзаканов: «Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу»

«Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу. Россия, Нальчик, вперед», — сказал полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов после победы техническим нокаутом над Брендсоном Рибейро на UFC 316.

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Источник: Спортс"

Победа над Рибейро стала для Мурзаканова пятой в UFC (15−0 — в MMA). Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге полутяжеловесов.

Незаметный топ UFC из России — непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии.