Азамат Мурзаканов: «Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу»

«Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу. Россия, Нальчик, вперед», — сказал полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов после победы техническим нокаутом над Брендсоном Рибейро на UFC 316.