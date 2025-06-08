Азамат Мурзаканов: «Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу»

Победа над Рибейро стала для Мурзаканова пятой в UFC (15−0 — в MMA). Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге полутяжеловесов.
Незаметный топ UFC из России — непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии.
«Дайте мне главный пятираундовый бой. Готов драться с любым, кто приблизит меня к титулу. Россия, Нальчик, вперед», — сказал полутяжеловес UFC Азамат Мурзаканов после победы техническим нокаутом над Брендсоном Рибейро на UFC 316.
Победа над Рибейро стала для Мурзаканова пятой в UFC (15−0 — в MMA). Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге полутяжеловесов.
Незаметный топ UFC из России — непобежденный нокаутер, охранявший главу Кабардино-Балкарии.