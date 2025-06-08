Кевин Холланд: «Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня»

Холланд победил Висенте Луке удушающим приемом во втором раунде на UFC 316.
UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон, Мурзаканов нокаутировал Рибейро.
О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316.
«Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня. Мы с Колби Ковингтоном даем просмотры», — сказал боец UFC Кевин Холланд.
Холланд победил Висенте Луке удушающим приемом во втором раунде на UFC 316.
UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон, Мурзаканов нокаутировал Рибейро.
О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316.