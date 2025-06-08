Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кевин Холланд: «Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня»

«Хочу драться со стариками и легкими соперниками. Держите молодых парней подальше от меня. Мы с Колби Ковингтоном даем просмотры», — сказал боец UFC Кевин Холланд.

Календарь боев MMA и все о бойцах

Холланд победил Висенте Луке удушающим приемом во втором раунде на UFC 316.

UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Пенья подерется с Харрисон, Мурзаканов нокаутировал Рибейро.

О’Мэлли возвращается, чтобы отнять пояс у Мераба. Следим за ярким UFC 316.