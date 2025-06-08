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Кайла Харрисон победила Джулианну Пенью на UFC 316 и стала чемпионкой в легчайшем весе

В ночь на 8 июня в Ньюарке (США) прошел турнир UFC 316. В соглавном событии Кайла Харрисон и Джулианна Пенья подрались за титул чемпионки легчайшего веса. Харрисон победила болевым приемом во втором раунде.

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Источник: Спортс"

Харрисон дебютировала в UFC в апреле-2024. Ранее она выступала в PFL. Кайла — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо (2012, 2016).

UFC 316: Двалишвили против О’Мэлли, Харрисон задушила Пенью, Мурзаканов нокаутировал Рибейро.