Ян — Двалишвили: «Мераб, погнали»

На UFC 316 Мераб Двалишвили в третьем раунде задушил Шона О’Мэлли и защитил пояс чемпиона.
В 2023 году Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.
Разгром от Двалишвили — самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было.
«Мераб, погнали», — написал в соцсетях экс-чемпион в легчайшем весе UFC Петр Ян.
На UFC 316 Мераб Двалишвили в третьем раунде задушил Шона О’Мэлли и защитил пояс чемпиона.
В 2023 году Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.
Разгром от Двалишвили — самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было.