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Ян — Двалишвили: «Мераб, погнали»

«Мераб, погнали», — написал в соцсетях экс-чемпион в легчайшем весе UFC Петр Ян.

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Источник: Спортс"

На UFC 316 Мераб Двалишвили в третьем раунде задушил Шона О’Мэлли и защитил пояс чемпиона.

В 2023 году Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

Разгром от Двалишвили — самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было.