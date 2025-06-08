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Уникальный боксер из Казахстана принял решение по смене сборной

Член сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан решил продолжить представлять Туркестанскую область, передают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

Ранее боксер заявлял, что сменит регион и будет выступать за сборную Атырауской области на внутренних турнирах, включая чемпионаты Казахстана. Однако Сабырхан передумал и объяснил решение.

«Ассаламу алейкум, народ Казахстана. Я и дальше буду защищать честь Шымкента! Да, ранее я сообщал, что перейду в Атыраускую область. Меня туда пригласил брат Бауыржан Каримов. Недавно он был назначен вице-президентом Федерации бокса Шымкента. Сразу после назначения мы встретились и поговорили. По итогам этой беседы я принял решение остаться в Шымкенте», — написал Торехан в соцсетях.

«Как я и говорил раньше, на внутренних чемпионатах я представляю один регион. А за границей поднимаю флаг Казахстана. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Буду усердно трудиться, чтобы с честью защищать честь страны!» — добавил Сабырхан.

Напомним, Торехан вписал свое имя в историю бокса, став первым спортсменом, который четыре раза выигрывал чемпионаты Азии среди юниоров и молодежи, а также становился чемпионом мира в этой возрастной категории.

В марте 2025 года он завоевал золотую медаль на престижном Кубке Странджа и был признан лучшим боксером турнира — ранее этого звания не удостаивался ни один представитель Казахстана.

А уже в апреле Торехан ярко начал профессиональную карьеру, одержав досрочную победу в третьем раунде над чешским боксером Иржи Хауке.