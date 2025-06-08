Уникальный боксер из Казахстана принял решение по смене сборной

«Ассаламу алейкум, народ Казахстана. Я и дальше буду защищать честь Шымкента! Да, ранее я сообщал, что перейду в Атыраускую область. Меня туда пригласил брат Бауыржан Каримов. Недавно он был назначен вице-президентом Федерации бокса Шымкента. Сразу после назначения мы встретились и поговорили. По итогам этой беседы я принял решение остаться в Шымкенте», — написал Торехан в соцсетях.