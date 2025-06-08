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Усик отреагировал на уход Ломаченко из бокса: «Горжусь называть тебя другом и братом»

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на завершение карьеры своим прославленным соотечественником Василием Ломаченко.

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Источник: Соцсети

5 июня Ломаченко объявил об уходе из бокса в возрасте 37 лет, записав обращение на русском языке.

«Спасибо за твой путь, твою преданность делу и твое величие. Ты один из величайших спортсменов, которых когда-либо видел мир спорта. Не только бокс — весь спорт, вся эпоха. Твое любительское наследие не знает себе равных. Две золотые олимпийские медали. Почти 400 побед. Мастер движений, тайминга и точности ударов. И на профессиональном ринге ты снова вошел в историю — став чемпионом мира в трех дивизионах, сделав то, что многие считали невозможным, и сделав это со стилем, мастерством и интеллектом. Ты вдохновил миллионы людей. Ты изменил правила игры. Ты установил новый стандарт. Я горжусь называть тебя своим другом, товарищем по команде, братом. Твое наследие будет жить еще много-много лет. В сердцах бойцов. В умах болельщиков. В книгах по истории бокса. Поздравляю с легендарной карьерой», — написал Усик в социальных сетях.

19 июля Александр Усик проведет бой-реванш против британца Дэниела Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.