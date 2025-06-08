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«Либо скоро, либо никогда». Алимханулы обозначил условие для боя за три титула

Объединенный чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17−0, 12 КО) назвал условие, от которого зависит его следующий поединок, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Напомним, что ранее уроженец Жыланды заявил об организации боя за три титула против обладателя пояса WBA — доминиканца Карлоса Адамеса (24−1−1, 18 КО). По словам казахстанца, он полностью готов к встрече на ринге и теперь все зависит от оппонента.

«Либо скоро, либо никогда! Этот бой полностью зависит от того, хватит ли у противника смелости явиться. Я просто надеюсь, что он не очередной трус, прячущийся за ремнем», — написал Алимханулы в X.

В последний раз Жанибек появлялся на ринге 5 апреля в рамках вечера бокса в Астане. Тогда он успешно провел защиту титулов, нокаутировав француза Анауэля Нгамиссенге (14−1, 9 KO) в пятом раунде.

Адамес, в свою очередь, 22 февраля также защитил пояс WBA, сведя вничью поединок с британцем Хамзой Ширазом (21−0, 17 KO).