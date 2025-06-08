«Либо скоро, либо никогда». Алимханулы обозначил условие для боя за три титула

Напомним, что ранее уроженец Жыланды заявил об организации боя за три титула против обладателя пояса WBA — доминиканца Карлоса Адамеса (24−1−1, 18 КО). По словам казахстанца, он полностью готов к встрече на ринге и теперь все зависит от оппонента.