«Либо скоро, либо никогда». Алимханулы обозначил условие для боя за три титула

Напомним, что ранее уроженец Жыланды заявил об организации боя за три титула против обладателя пояса WBA — доминиканца Карлоса Адамеса (24−1−1, 18 КО). По словам казахстанца, он полностью готов к встрече на ринге и теперь все зависит от оппонента.
«Либо скоро, либо никогда! Этот бой полностью зависит от того, хватит ли у противника смелости явиться. Я просто надеюсь, что он не очередной трус, прячущийся за ремнем», — написал Алимханулы в X.
В последний раз Жанибек появлялся на ринге 5 апреля в рамках вечера бокса в Астане. Тогда он успешно провел защиту титулов, нокаутировав француза Анауэля Нгамиссенге (14−1, 9 KO) в пятом раунде.
Адамес, в свою очередь, 22 февраля также защитил пояс WBA, сведя вничью поединок с британцем Хамзой Ширазом (21−0, 17 KO).