Сорвал бой, лишился пояса и чуть не оказался в тюрьме. Кейшон Дэвис хоронит свою карьеру

А уже в июне новоиспечённому чемпиону назначили первую защиту против крепкого доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса. Может, не самое громкое имя, но достаточно хороший соперник. Однако абсолютно всё начало разваливаться в неделю боя. Для начала Кейшон провалил взвешивание более чем на 2 кг и был лишён титула. Бой остался в силе, но для Дэвиса на кону уже не было титула. Однако позже де лос Сантос снялся с поединка — его представитель настоял на этом, чтобы не давать дополнительных преимуществ Кейшону, а в качестве примера привёл бой Райана Гарсии и Девина Хейни, где один из бойцов тоже провалил взвешивание. Так американец лишился и неплохого гонорара в $ 1 млн.