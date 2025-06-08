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Усик пригласил Трампа на Украину: «Поживите в моем доме неделю. Всего неделю»

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик предложил президенту США Дональду Трампу пожить неделю в его доме.

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Источник: Getty Images

«Я советую американскому президенту Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моем доме неделю. Всего неделя. Я дам ему свой дом. Живите, пожалуйста, на Украине и смотрите, что происходит каждый вечер», — сказал Усик BBC.

На вопрос о том, поменяет ли Трамп свою точку зрения, Усик ответил: «Не знаю. Может, он поймет, а может — нет».

Ранее Трамп выразил свое негативное отношение к действиям Украины против России, заявив, что Киев сам дал Москве основания нанести массированный удар, когда устроил вылазки против военных аэродромов России.