«Покинем Казахстан только в гробах». Большой скандал в женском боксе

Надо сказать, что Ангелина нередко оказывается фигуранткой различных скандалов. В своё время она критиковала сборную Казахстана, откуда её потом выгнали, и подозревала соотечественницу Назым Кызайбай в использовании допинга. В октябре прошлого года случился скандал, когда Лукас билась за пояс IBO с аргентинкой Деборой Лопес. Отмечалось, что рефери прощал казашке запрещённые удары и даже укусы, а Лопес после боя говорила о жульничестве соперницы: «Я счастлива, мы счастливы, мы наслаждаемся этим, потому что мы выиграли бой, а они много жульничали. Они поменяли перчатки, сделали много вещей, чтобы помешать нам победить. Однако мы победили, а они украли у нас бой! Но мы довольны проделанной работой».