Разгромом обернулся бой Казахстана за золото престижного турнира в Европе

Таким образом, Казахстан завоевал третье золото на турнире в Нидерландах. Ранее победы одержали Даниял Сабит (50 кг) и Абылайхан Жусупов (70 кг). Сабит одолел соперника из Монголии, а Жусупов нанес досрочное поражение чемпиону мира (2023) и Олимпийских игр (2024) Асадхудже Муйдинходжаеву из Узбекистана.