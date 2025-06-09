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Разгромом обернулся бой Казахстана за золото престижного турнира в Европе

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков стал победителем международного турнира Eindhoven Boxcup в Нидерландах, сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

В финальном поединке в весовой категории до 80 килограммов Ерасыл уверенно победил украинца Артура Касьянова единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, Казахстан завоевал третье золото на турнире в Нидерландах. Ранее победы одержали Даниял Сабит (50 кг) и Абылайхан Жусупов (70 кг). Сабит одолел соперника из Монголии, а Жусупов нанес досрочное поражение чемпиону мира (2023) и Олимпийских игр (2024) Асадхудже Муйдинходжаеву из Узбекистана.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем — важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.