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Разгром и нокдаун случился в бою Казахстана за золото турнира в Европе

Дәулет Толемисов выиграл международный турнир Eindhoven Boxcup в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Depositphotos

В финале весовой категории до 85 кг Даулет встречался с Николаем Лактионовым из Украины и одержал победу единогласным решением судей — 5:0. При этом во втором раунде украинцу был отсчитан нокдаун.

Таким образом, Казахстан завоевал уже четыре золотые медали в Нидерландах.

Ранее победы одержали Даниял Сабит (50 кг), Абылайхан Жусупов (70 кг) и Ерасыл Жакпеков (80 кг). Сабит одолел соперника из Монголии, Жусупов нанес досрочное поражение чемпиону мира (2023) и Олимпийских игр (2024) Асадхудже Муйдинходжаеву из Узбекистана, а Жакпеков разгромил Артура Касьянова из Украины.

Eindhoven Box Cup считается одним из самых престижных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских спортсменов участие в нем — важный этап подготовки к крупным международным соревнованиям, включая квалификационные турниры Олимпийских игр.