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Усик жестко наехал на Трампа из-за ситуации на Украине: «Должен отвечать за слова»

Непобежденный украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик жестко раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за ситуации на Украине.

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Источник: Getty Images

Ранее Трамп выразил желание стать посредником в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В частности, президент США обещал закончить СВО на Украине за 24 часа после вступления в должность главы государства.

«Он должен отвечать за свои слова. Он сказал, что через месяц или день остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова. Зачем он говорит?» — возмутился Усик в интервью CNN.

19 июля в Лондоне Александр Усик проведет бой против британца Дэниела Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.