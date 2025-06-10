Усик жестко наехал на Трампа из-за ситуации на Украине: «Должен отвечать за слова»

Ранее Трамп выразил желание стать посредником в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В частности, президент США обещал закончить СВО на Украине за 24 часа после вступления в должность главы государства.
«Он должен отвечать за свои слова. Он сказал, что через месяц или день остановит эту войну. Он не отвечает за свои слова. Зачем он говорит?» — возмутился Усик в интервью CNN.
19 июля в Лондоне Александр Усик проведет бой против британца Дэниела Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.