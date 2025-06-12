Костя Цзю — об отстранении российских спортсменов: «В мире происходит сумасшествие, но сейчас все поменяется»

— Предпосылками являются созданные прецеденты, один из них — это бокс. Он дал возможность выступать с нашим флагом на мировой арене. Победители Европы и мира выходят с флагом России на турниры. Для многих спортсменов это имеет значение. Сейчас все поменяется, головы отрезвеют. Какое-то сумасшествие происходит в мире, и я говорю не только про МОК. Когда боятся, то так и делают, а нас боятся.