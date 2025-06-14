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Непобеждённый американский чемпион поставил под сомнение величие Ломаченко

Действующий чемпион мира по версии IBF в суперлёгком весе, непобеждённый американец Ричардсон Хитчинс (19−0, 7 КО) поставил под сомнение величие бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко.

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Источник: Чемпионат.com

Действующий чемпион мира по версии IBF в суперлёгком весе, непобеждённый американец Ричардсон Хитчинс (19−0, 7 КО) поставил под сомнение величие бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко.

«Кого побил Ломаченко? Гэри Расселла? Всё? Победы над Линаресом и Педрасой — это и есть путь к статусу легенды? Педрасу до него избил Джервонта Дэвис. Серьёзно? За такие победы его называют великим?» — сказал Хитчинс в интервью на YouTube-канале CigarTalk.

Ломаченко 37 лет. В своём профессиональном рекорде Василий имеет 18 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является двукратным чемпионом мира (2009, 2011) и Олимпийских игр (2008, 2012).