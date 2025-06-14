Непобеждённый американский чемпион поставил под сомнение величие Ломаченко

«Кого побил Ломаченко? Гэри Расселла? Всё? Победы над Линаресом и Педрасой — это и есть путь к статусу легенды? Педрасу до него избил Джервонта Дэвис. Серьёзно? За такие победы его называют великим?» — сказал Хитчинс в интервью на YouTube-канале CigarTalk.