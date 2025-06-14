«Он слишком хорош для меня». Бетербиев исключил возможность боя с одним боксёром

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев признался, что поединок с чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring, непобеждённым украинцем Александром Усиком в данный момент стал бы для него слишком сложным.