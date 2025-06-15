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Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров среднего веса

Объединенный чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (17−0, 12 KO) сохранил за собой первую строчку в обновленном рейтинге дивизиона от журнала The Ring, передают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Единственное изменение потерпели американский боксер Трой Айсли (15−0, 5 КО) и итальнец Этиноса Олиха (21−0, 9 КО). Они поменялись местами — теперь Айсли занимает седьмую строчку, а Олиха расположился на восьмом месте.

Рейтинг лучших боксеров среднего веса на данный момент:

  1. Жанибек Алимханулы — Казахстан
  2. Карлос Адамес — Доминиканская Республика
  3. Хамза Шираз — Великобритания
  4. Эрисланди Лара — Куба
  5. Крис Юбенк-младший — Великобритания
  6. Йоэнли Эрнандес — Куба
  7. Трой Айсли — США
  8. Этиноса Олиха — Италия
  9. Шейн Мосли-младший — США
  10. Аарон Маккенна — Ирландия

Напомним, в последний раз Алимханулы появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы чемпиона мира, отправив французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14−1, 9 КО) в нокаут на пятом отрезке встречи.