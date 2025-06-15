Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров среднего веса

Единственное изменение потерпели американский боксер Трой Айсли (15−0, 5 КО) и итальнец Этиноса Олиха (21−0, 9 КО). Они поменялись местами — теперь Айсли занимает седьмую строчку, а Олиха расположился на восьмом месте.
Рейтинг лучших боксеров среднего веса на данный момент:
- Жанибек Алимханулы — Казахстан
- Карлос Адамес — Доминиканская Республика
- Хамза Шираз — Великобритания
- Эрисланди Лара — Куба
- Крис Юбенк-младший — Великобритания
- Йоэнли Эрнандес — Куба
- Трой Айсли — США
- Этиноса Олиха — Италия
- Шейн Мосли-младший — США
- Аарон Маккенна — Ирландия
Напомним, в последний раз Алимханулы появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы чемпиона мира, отправив французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14−1, 9 КО) в нокаут на пятом отрезке встречи.