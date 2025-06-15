Алимханулы узнал место в обновленном рейтинге лучших боксеров среднего веса

Напомним, в последний раз Алимханулы появлялся на ринге 5 апреля в Астане. Тогда он успешно защитил титулы чемпиона мира, отправив французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14−1, 9 КО) в нокаут на пятом отрезке встречи.