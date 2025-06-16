Больше никаких шуток в ринге! Турки выбесили скучные бои, в боксе — новая революция

Недавно российский боксёр Магомед Курбанов также заговорил о проблемах мирового бокса. Примечательно, что он обвинил в них самого Турки: «Американские боксёры стали непонятными циркачами, шапито. Одеваются непонятно, выходят и несут пургу. Один танцует, другой орёт. Не знаю… Мир меняется. И не всегда в лучшую сторону. Я не могу эту ситуацию прокомментировать. Не понимаю, что происходит. Честно сказать, в каждом весе сейчас идут провалы. Турки зашёл и всё испортил, по-моему. Он не сделал ничего крутого. Хочет взять и всё разрушить. У него есть деньги, есть влияние. А толку от этого нет. В одном карде не должно быть пять титульников. Проспекты должны быть. Люди устают смотреть даже на постоянные титульные бои. Люди по восемь часов сидят и на это смотрят».