Уличный конфликт привёл к поножовщине. В Германии убили непобеждённого чеченского боксёра

Юсупов занимался боксом с раннего детства, в Германии выступал в любителях ещё на юниорском уровне и становился победителем первенства страны. Но выйти на международный уровень он так и не сумел. Интересно, что профессиональную карьеру Абу начал очень поздно — в 34 года. Конечно, в таком возрасте уже вряд ли ставят перед собой какие-то высокие спортивные цели, многие уже завершают карьеру к этому времени, а он только дебютировал на таком высоком уровне. Тем не менее выступал Юсупов достаточно активно, все бои проводил в Германии. В дебюте Абу по прозвищу Волк снёс Бенжамина Кунца за 39 секунд, показав свою физическую мощь. Следом он за два раунда разобрался с Эмином Каримли: интересно, что два других соперника Юсупова на эту дату снялись с боя, видимо, впечатлившись дебютом чеченского боксёра.