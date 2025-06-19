«Руководство МОК давно надо послать куда подальше». Резкое интервью Кремлева

Президент Международной ассоциации бокса (IBA), общественный деятель и предприниматель Умар Кремлев посетил ПМЭФ-2025, где ответил на вопросы «СЭ» о переговорах по проведению третьего боя между Артуром Биволом и Дмитрием Бетербиевым в России, а также прокомментировал текущую ситуацию в международном спорте.
Бой Бивола и Бетербиева состоится в Москве или Екатеринбурге
— Болельщики бокса ждут третий бой между Биволом и Бетербиевым. Каковы шансы, что он пройдет в России?
— Мы делаем все, чтобы он состоялся у нас в стране. Для этого есть все основания: и сами спортсмены хотят, и зрители очень ждут. Мы отправили все необходимые документы, сделали официальные предложения и сейчас ждем решения. Конкретных договоренностей пока нет, поэтому суммы не называю, но переговоры продолжаются. Как только будет решение — мы сразу объявим.
— Какой город примет поединок?
— В приоритете — Москва. Но рассматриваем и регионы, например Екатеринбург активно проявляет интерес. В итоге выбор будет между Москвой и Екатеринбургом.
— После введения международных санкций российский спорт оказался в сложной ситуации. Сейчас вооруженный конфликт между Ираном и Израилем, но в отношении них таких жестких мер пока нет. Как вы оцениваете позицию МОК и международного спортивного сообщества?
— Их давно пора просто послать куда подальше и делать свое дело. Международный олимпийский комитет (МОК) и Томас Бах давно потеряли доверие. Вместо того чтобы быть миротворцами, они используют спорт как политический инструмент, что разрушает саму суть соревнований. Там, где нет России, фактически нет и настоящего спорта. Конфликт между Израилем и Ираном показывает, что двойные стандарты — реальность. Бах и его команда игнорируют проблемы, и их стоит исключить из международных спортивных ассоциаций. Где нет России — там нет и мира.
Сегодня конфликт Израиля и Ирана показал полное отсутствие реакции от МОК. А где эти клоуны? Томас Бах и его команда просто спрятались, как крысы. Таких людей нужно изгонять из международных спортивных ассоциаций.
— Говорят, Бах уже ушел.
— Номинально ушел. А фактически Бах и его команда по-прежнему контролируют ситуацию через свой офис. Надеюсь, новый президент сумеет избавиться от его влияния и вернуть МОК к истинным ценностям спорта.
— Вы говорите радикально.
— Я за уважение к спорту и спортсменам. Именно благодаря им существуют эти международные структуры. Они — главное, а не чиновники, которые пытаются разрушить спорт. Такие люди — изгои общества. Международная ассоциация должна защищать спортсменов и объединять страны. Например, в Международной ассоциации бокса на чемпионате мира участвует 121 страна, на Олимпиаде — 78. Россия выступает в чемпионате Европы вместе со всеми. Нет никакого конфликта. Те, кто пытается сеять раздоры, — нелюди.
Облезлые медали — результат правления Баха
— Есть у вас надежда, что со сменой президента МОК, с вступлением на должность Кирсти Ковентри что-то изменится?
— Ей нужно выполнить всего три пункта: первое — защищать интересы спортсменов и выступать миротворцем, несмотря на происходящее в мире. Второе — избавиться от наследия Баха и его команды, которые разрушили Международный олимпийский комитет и олимпийскую семью. Третье — все заработанные на Олимпиаде деньги должны принадлежать спортсменам, тренерам и национальным федерациям, а не чиновникам. Медали должны быть из чистого золота, соответствовать своему статусу, а не быть облезлыми — вот результат правления Баха. Сейчас они уже не знают, как популяризовать Олимпиаду, и устраивают вместо открытия какое-то «садомогомору». Что это вообще было?
Ради собственных амбиций и демонстрации власти они включили в олимпийский боксерский турнир Иман Хелиф. Между мужчинами и женщинами устраивают соревнования — что это вообще такое? Это извращение по отношению к спорту, и так быть не должно. Если лаборатории подтвердили, что у алжирки мужские хромосомы, — значит, это «он», а не «она». Вопрос закрыт. Там разная сила, понимаете?
Только когда будут выполнены все эти пункты, я смогу сказать, что выбрали правильного президента. Пока не могу ничего утверждать. Надеюсь, Ковентри проведет эти изменения и олимпийская семья действительно станет объединяющим центром, каким была раньше и для чего создавалась. Международные ассоциации существуют для того, чтобы в мире не было конфликтов, чтобы все разногласия решались на спортивных площадках. Эти организации призваны объединять людей, а не разделять.
Артем Бухаев, Артем Калинин