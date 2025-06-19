— Их давно пора просто послать куда подальше и делать свое дело. Международный олимпийский комитет (МОК) и Томас Бах давно потеряли доверие. Вместо того чтобы быть миротворцами, они используют спорт как политический инструмент, что разрушает саму суть соревнований. Там, где нет России, фактически нет и настоящего спорта. Конфликт между Израилем и Ираном показывает, что двойные стандарты — реальность. Бах и его команда игнорируют проблемы, и их стоит исключить из международных спортивных ассоциаций. Где нет России — там нет и мира.