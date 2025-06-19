Дерзкий блогер добился своего. Пол терпел насмешки, но заставил хейтеров молчать

Сомневаетесь? Джейк в следующие выходные возглавит турнир, в карде которого состоится бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в крузервейте между Хильберто Рамиресом и Юниером Дортикосом. То есть бой блогера оценивают выше в плане интереса, чем титульный поединок профессионалов в одной из самых престижных категорий — это говорит о многом. А противостояние блогера с легендарным Майком Тайсоном и вовсе вошло в историю. В прямом эфире за этим поединком следили 108 млн человек — таких показателей никогда не было в истории спорта. Добавляем сюда тот факт, что Пол ещё и отлично продаёт бои, умеет зарабатывать сам и даёт зарабатывать другим: тот же Тайсон в свои 58 лет получил $ 20 млн — солидная прибавка к пенсии. Сам же блогер заработал $ 40 млн — показатель уровня ведущих мировых звёзд бокса.