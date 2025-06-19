Казахстан назвал состав на домашний этап Кубка мира по боксу

Сейчас в Астане проходит заключительный учебно-тренировочный сбор, который продлится до 29 июня. В нем участвуют боксеры первого и второго составов. Помимо казахстанцев, на сбор прибыли представители США, Канады, Франции и Сербии. Также ожидаются команды из Южной Кореи, Австралии и Азербайджана.