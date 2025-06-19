Казахстан назвал состав на домашний этап Кубка мира по боксу

Подготовка идет полным ходом
Сейчас в Астане проходит заключительный учебно-тренировочный сбор, который продлится до 29 июня. В нем участвуют боксеры первого и второго составов. Помимо казахстанцев, на сбор прибыли представители США, Канады, Франции и Сербии. Также ожидаются команды из Южной Кореи, Австралии и Азербайджана.
Сатжанов отметил, что все спортсмены прошли три этапа подготовки и находятся в хорошей форме. Однако к соревнованиям можно будет заявить только одну команду.
Кто вошел в предварительный состав
По словам Сатжанова, состав еще может измениться, но на данный момент он выглядит следующим образом:
- 50 кг — Санжар Ташкенбай
- 55 кг — Махмуд Сабырхан
- 60 кг — Серик Темиржанов
- 65 кг — Ертуган Зейнуллинов
- 70 кг — Абылайхан Жусупов
- 75 кг — Сабыржан Аккалыков
- 80 кг — Нурбек Оралбай
- 85 кг — Бекзад Нурдаулетов
- 90 кг — Сагындык Тогамбай
- + 90 кг — Айбек Оралбай
Главные цели на турнире
Как подчеркнул Сатжанов, турнир в Астане стал приоритетным, поскольку проходит на родине. Победитель этапа получит 300 рейтинговых очков, серебряный призер — 200, бронзовый — 150. Сборная Казахстана нацелена на максимальные результаты, особенно с учетом высокого уровня участников — на турнир заявились представители более 30 стран, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира.
Планы на будущее
Сразу после этапа Кубка мира запланированы восстановительные сборы (9−16 июля), а затем подготовка к чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Ливерпуле. Основные этапы подготовки пройдут в Алматы с 20 июля по 26 августа.