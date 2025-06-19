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Казахстан назвал состав на домашний этап Кубка мира по боксу

С 30 июня по 7 июля в Астане пройдет этап Кубка мира по боксу под эгидой Федерации World Boxing. Главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов в интервью Olympic.kz рассказал о подготовке команды и назвал предварительный состав, передают Vesti.kz.

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Подготовка идет полным ходом

Сейчас в Астане проходит заключительный учебно-тренировочный сбор, который продлится до 29 июня. В нем участвуют боксеры первого и второго составов. Помимо казахстанцев, на сбор прибыли представители США, Канады, Франции и Сербии. Также ожидаются команды из Южной Кореи, Австралии и Азербайджана.

Сатжанов отметил, что все спортсмены прошли три этапа подготовки и находятся в хорошей форме. Однако к соревнованиям можно будет заявить только одну команду.

Кто вошел в предварительный состав

По словам Сатжанова, состав еще может измениться, но на данный момент он выглядит следующим образом:

  • 50 кг — Санжар Ташкенбай
  • 55 кг — Махмуд Сабырхан
  • 60 кг — Серик Темиржанов
  • 65 кг — Ертуган Зейнуллинов
  • 70 кг — Абылайхан Жусупов
  • 75 кг — Сабыржан Аккалыков
  • 80 кг — Нурбек Оралбай
  • 85 кг — Бекзад Нурдаулетов
  • 90 кг — Сагындык Тогамбай
  • + 90 кг — Айбек Оралбай

Главные цели на турнире

Как подчеркнул Сатжанов, турнир в Астане стал приоритетным, поскольку проходит на родине. Победитель этапа получит 300 рейтинговых очков, серебряный призер — 200, бронзовый — 150. Сборная Казахстана нацелена на максимальные результаты, особенно с учетом высокого уровня участников — на турнир заявились представители более 30 стран, включая олимпийских чемпионов и чемпионов мира.

Планы на будущее

Сразу после этапа Кубка мира запланированы восстановительные сборы (9−16 июля), а затем подготовка к чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Ливерпуле. Основные этапы подготовки пройдут в Алматы с 20 июля по 26 августа.