Глава РФПИ Дмитриев о матчах с США: «И хоккей, и UFC, и футбол обсуждались. Надеемся, часть игр будет в этом году. Важно, что у нас есть замечательный господин Овечкин, легенда во всем мире»

Очень важно, что у нас, например, есть замечательный господин Овечкин, который является легендой не только в России, но и во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах. И мы видим, что наши успешные спортсмены очень хорошо представляют Россию на мировом уровне, — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.