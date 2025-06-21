Хамуков не справился с американцем и впервые проиграл. Россиянина «обокрали» в США?

Стивенс в свои 25 лет уже успел наколотить приличный профессиональный рекорд — 14−2. При этом 10 раз он отправлял оппонентов в нокаут. Поэтому можно было рассчитывать на активность и размашистую работу от американца. А на трибунах отчаянно гнала вперёд домашняя публика. Поэтому всё располагало к тому, что Дэвид должен пытаться завладеть инициативой, действовать агрессивно. Забегая вперёд, фанаты остались разочарованы. Вместо перечисленного выше они получили довольно «беззубое» поведение в ринге. А ведь совсем недавно один из главных функционеров Турки Аль аш-Шейх дал понять, что постарается искоренять это в боксе.