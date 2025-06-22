Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джон Джонс завершил карьеру. Том Аспиналл — новый чемпион в тяжелом весе

Об этом на пресс-конференции после турнира UFC в Баку заявил президент лиги Дана Уайт.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Джону Джонсу 37 лет, рекорд в MMA — 28−1. Он самый молодой чемпион в истории промоушена (23 года) — выступал в UFC с 2008 года и 11 раз защитил пояс в полутяжелом весе.

В тяжелом весе Джонс провел два боя, которые завершил досрочно: победил Сирила Гана и Стипе Миочича.

Новым чемпионом в тяжелом весе стал Том Аспиналл, который владел временным поясом.

Пять моментов, которые доказывают: Джонс — реально величайший.

Узнать больше по теме
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.
Читать дальше