Джон Джонс завершил карьеру. Том Аспиналл — новый чемпион в тяжелом весе

Джону Джонсу 37 лет, рекорд в MMA — 28−1. Он самый молодой чемпион в истории промоушена (23 года) — выступал в UFC с 2008 года и 11 раз защитил пояс в полутяжелом весе.
В тяжелом весе Джонс провел два боя, которые завершил досрочно: победил Сирила Гана и Стипе Миочича.
Новым чемпионом в тяжелом весе стал Том Аспиналл, который владел временным поясом.
Пять моментов, которые доказывают: Джонс — реально величайший.
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