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Уайт — о Джонсе: «Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме глупого случая с Сонненом. Повлияло ли на его уход новое уголовное дело? Не знаю»

"Бой был обговорен. Мы достигли соглашения давным-давно. Вам придется спросить у Джонса, почему он решил не драться. Ему предложили большие деньги. Столько, сколько он заслужил.

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Избегает ли Джонс Аспиналла? Он никогда ни от кого не уклонялся, кроме того глупого случая с Чейлом Сонненом.

Случай в Альбукерке? Да, я сразу подумал, что сейчас это будут называть причиной его ухода. Но правда в том, что я не знаю. Все эти вопросы нужно задать Джону", — сказал президент UFC Дана Уайт.

Прошлой ночью Дана Уайт объявил Тома Аспиналла чемпионом тяжелой категории. Джон Джонс завершил спортивную карьеру.

Вчера стало известно, что Джонса будут судить по уголовному делу в Альбукерке.

На UFC 151 Джонс отказался драться с Сонненом, который должен был заменить выбывшего Дэна Хендерсона.

Джон Джонс — все. Хотел подраться в 2025-м, но передумал: «С меня хватит».

Кормье — об уходе Джонса из UFC: «Он и не хотел драться с Аспиналлом».