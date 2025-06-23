Улетел в глухой нокаут и потерял память. Жуткий случай из Японии

Не так давно бывший чемпион мира WBO в полусреднем весе Джеффри Хорн (по иронии судьбы именно за этот пояс и в этом дивизионе бился Сасаки), побеждавший Мэнни Пакьяо, тоже завершил карьеру, боясь последствий бокса для здоровья: «Я мог бы принять предложение в $ 1 млн за ещё один бой, но моё физическое здоровье важнее финансового. Честно говоря, у меня есть свои опасения. У меня были некоторые проблемы с памятью. Я прошёл обследование, и мне сказали, что, если продолжу драться, существует высокий риск ухудшения ситуации и что мозг пострадает ещё больше. Я должен защищать себя, потому что хочу помнить имена своих дочерей и великие моменты их жизни. Результаты показали, что память у меня ниже среднего для нормального человека моего возраста. Я не могу вспомнить то, что должен запомнить человек моего возраста. Нет никакого тренинга, который мог бы улучшить мою память. Если однажды испортишь мозг, нет пути назад. Мне нравилось быть боксёром, это точно, однако теперь у меня есть более важная работа».