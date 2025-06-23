Скандал набирает обороты? Канело разоблачили перед боем года

По словам Бенавидеса, доминирование Альвареса в ринге не такое уж и чистое — и давно вызывает сомнения у многих в боксерском сообществе.
«Если бы он был уверен в себе на 100 процентов, то ничто не помешало бы ему принять бой со мной. Особенно с учетом того, что все в его команде на стероидах. Все. В том числе и он сам. Он никогда не слезал со стероидов. Конечно! И сейчас он на стероидах! Чувак, а как такое может быть, что пять человек из его команды попались на запрещенных препаратах? Все эти ребята из его команды сидят на этом», — сказал Бенавидес на YouTube-канале Clocked N"Loaded.
Тем временем Канело готовится к своему следующему громкому бою — 13 сентября в Лас-Вегасе он встретится с Теренсом Кроуфордом (41−0, 31 КО), экс-абсолютом в двух весовых категориях. Бой уже называют мегасобытием, но обвинения Бенавидеса могут добавить остроты и за пределами ринга.