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Кремлёв оценил возможность провести трилогию Бивол — Бетербиев в России

Президент Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв дал комментарий по поводу возможного третьего боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и действующим чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в этом весе Дмитрием Биволом на территории России.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Чемпионат.com

Президент Международной боксёрской Ассоциации (IBA) Умар Кремлёв дал комментарий по поводу возможного третьего боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и действующим чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в этом весе Дмитрием Биволом на территории России.

«Два боя — две разные истории. Третий должен поставить точку. Это не просто бой двух невероятных чемпионов! Это историческое событие для всего мирового спортивного сообщества. Они оба — наши воспитанники, выходцы из российской боксёрской школы. Все условия со стороны Международной ассоциации бокса созданы, предложения отправлены — ждём решения. Поверьте, Россию ждёт самое грандиозное шоу в истории бокса!» — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.