Кремлёв оценил возможность провести трилогию Бивол — Бетербиев в России

«Два боя — две разные истории. Третий должен поставить точку. Это не просто бой двух невероятных чемпионов! Это историческое событие для всего мирового спортивного сообщества. Они оба — наши воспитанники, выходцы из российской боксёрской школы. Все условия со стороны Международной ассоциации бокса созданы, предложения отправлены — ждём решения. Поверьте, Россию ждёт самое грандиозное шоу в истории бокса!» — сказал Умар Кремлёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.