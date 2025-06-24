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Чемпион мира возвращается из профи-бокса в сборную Казахстана. Известны причины

Чемпион мира-2019 Бекзад Нурдаулетов возвращается в бой. После короткого периода в профи он вновь сосредоточился на любительской карьере — и уже успел взять золото на континентальном первенстве. Сейчас казахстанский боксер готовится к домашнему этапу Кубка мира в Астане, сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФБ

В интервью Olympic.kz Нурдаулетов поделился главной целью на предстоящий турнир.

— Бекзад, после возвращения в любительский бокс вам пришлось пройти адаптацию Насколько успешно вы преодолели этот процесс?

— С сентября 2023 года прошло почти два года. Именно тогда я вернулся в любительский бокс. За это время успел многое освоить и адаптироваться. Главная причина моего возвращения — возможность участия в Олимпийских играх.

Конечно, между профессиональным и любительским боксом есть разница. В профессионалах есть свои сложности, но и в любительском боксе легко не бывает. Сравнивать трудно, так как системы подготовки совершенно разные. Например, в любителях ты проводишь двухнедельный учебно-тренировочный сбор и сразу выходишь на соревнования, тогда как в профессионалах подготовка может длиться два-три месяца.

Сейчас я полностью адаптировался к системе. На трех последних турнирах стал победителем. В целом, все идет неплохо. Впереди Кубок мира, и мы надеемся доказать свою силу на ринге.

— С какими целями вы подходите к Кубку мира? Какие планы после турнира?

— Каждый спортсмен ставит перед собой большие цели. Моя главная задача — завоевать золотую медаль на этом турнире. Также хочу показать максимум своих возможностей и получить звание «Лучший боксер».

Сейчас я прихожу в форму, выхожу на высокий уровень готовности. Впереди еще шесть дней. За это время планирую подготовиться на 100 процентов. Этот турнир покажет, кто действительно силен.

После соревнований план подготовки и календарь последующих турниров будут представлены главным тренером. Пока мы не думаем о будущих стартах — все внимание сосредоточено на ближайшем ЭКМ. После него продолжим подготовку в соответствии с указаниями тренерского штаба. Все идет по плану, системно.

Добавим, что этап Кубка мира в Астане пройдет с 30 июня по 6 июля.