Чемпион мира возвращается из профи-бокса в сборную Казахстана. Известны причины

Конечно, между профессиональным и любительским боксом есть разница. В профессионалах есть свои сложности, но и в любительском боксе легко не бывает. Сравнивать трудно, так как системы подготовки совершенно разные. Например, в любителях ты проводишь двухнедельный учебно-тренировочный сбор и сразу выходишь на соревнования, тогда как в профессионалах подготовка может длиться два-три месяца.