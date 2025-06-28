Уайлдер вернулся! Бронзовый бомбардировщик растерзал Херндона и закрыл два поражения

Карьера некогда самого устрашающего нокаутёра в тяжёлом весе в последние годы катится по наклонной вниз. После трилогии с Тайсоном Фьюри бывший чемпион мира никак не может найти себя. Да, два поражения от британца он закрыл победой над Робертом Хелениусом, но затем последовали поражения от Джозефа Паркера и Чжан Чжилэя, в боях с которыми американец выглядел беспомощно. Многие говорили, что Деонтею нужно завершать карьеру, однако Уайлдер предпринял ещё одну попытку её перезапустить. Он даже за день до своего поединка сменил тренера: его команду пополнил Дон Хаус, который известен в основном по работе с бойцами ММА. Но в своё время специалист был в команде Бермейна Стиверна, который претендовал на чемпионский титул и боксировал как раз с Уайлдером.