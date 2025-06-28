«Это более масштабно, чем бой Пакьяо с Барриосом». Себастьян Фундора — о реванше с Цзю

«Мэнни Пакьяо — это Мэнни Пакьяо. Но я здесь, чтобы сосредоточиться на своём бое. Я думаю, что мой второй бой с Цзю — большое и громкое событие. Наш поединок — самое главное событие карда 19 июля, но приятно снова видеть Пакьяо на ринге», — приводит слова Фундоры Boxing Scene.