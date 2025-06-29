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Махачев — о поединке Вана и Ройвала: «Что за бой! Безумные мухачи!»

«Что за бой! Безумные мухачи!» — написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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Источник: Спортс"

Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей в поединке на UFC 317.

UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом, Дариуш победил Мойкано.

Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом.