Махачев — о поединке Вана и Ройвала: «Что за бой! Безумные мухачи!»

Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей в поединке на UFC 317.
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом, Дариуш победил Мойкано.
Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом.
«Что за бой! Безумные мухачи!» — написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей в поединке на UFC 317.
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом, Дариуш победил Мойкано.
Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом.