Сехудо — о поединке Вана и Ройвала: «Бой года. Джошуа выглядит как лучший боец наилегчайшего веса UFC»

Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей в поединке на UFC 317.
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом, Дариуш победил Мойкано.
Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом.
«Ройвал против Вана — бой года. Джошуа выглядит как лучший боец наилегчайшего веса UFC», — написал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Джошуа Ван победил Брэндона Ройвала единогласным решением судей в поединке на UFC 317.
UFC 317: Топурия против Оливейры, Пантожа подерется с Кара-Франсом, Дариуш победил Мойкано.
Топурия идет за новым поясом UFC. И еще одним нокаутом.