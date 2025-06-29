Илия Топурия выиграл 17-й бой подряд. Он не проигрывает в UFC и взял второй пояс

Ранее Топурия освободил титул в полулегком дивизионе, который один раз защитил, и поднялся в весе.
Теперь его рекорд составляет 17−0 (9−0 — в UFC).
Топурия или Маддалена — кто безопаснее для Ислама Махачева?
На UFC 317 в Лас-Вегасе Илия Топурия победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого веса.
Ранее Топурия освободил титул в полулегком дивизионе, который один раз защитил, и поднялся в весе.
Теперь его рекорд составляет 17−0 (9−0 — в UFC).
Топурия или Маддалена — кто безопаснее для Ислама Махачева?