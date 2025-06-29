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Топурия после победы над Оливейрой: «Здесь есть киски, которые хотят со мной подраться. Пимблетт? Тащите сюда это блондинистую сучку»

"Я представляю новое поколение MMA. Мы на другом уровне.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Спортс"

Здесь есть киски, которые хотят со мной подраться. Вечно у них что-то болит. Пэдди Пимблетт? Тащите сюда это блондинистую сучку", — заявил чемпион UFC Илия Топурия.

Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру в главном событии UFC 317.

Илия Топурия выиграл 17-й бой подряд. Он не проигрывает в UFC и взял второй пояс.

Топурия обещал вырубить Оливейру в первом раунде — и вырубил! Новый чемпион UFC.

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