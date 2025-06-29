Очередная победа Пола! Джейк играючи разобрался с бывшим чемпионом мира

Однако прежде чем говорить о каких-то планах на будущее, Полу нужно было доказать свою состоятельность в поединке с экс-чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим. 39-летний сын легендарного Хулио Сезара Чавеса в своей профессиональной карьере больше прославился, пожалуй, различного рода скандалами, будь то спорные судейские решения в пользу сына именитого боксёра, проваленные допинг-тесты или проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами. Тем не менее в активе Чавеса-младшего есть и титульные противостояния, в том числе и победные, и громкие бои, как, например, с тем же Канело. У Хулио более 60 поединков на профессиональном ринге, и в опыте, конечно, он сильно превосходил Пола. А вот в возрасте и габаритах, как это обычно бывает в поединках Джейка, Чавес-младший уступал, что делало фаворитом именно Пола.