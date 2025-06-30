Ушел из жизни заслуженный тренер России Иван Аспидов

«Иван Иванович посвятил свою жизнь боксу, воспитывая молодых орловских боксеров и становясь для них не только тренером, но и настоящим наставником.



За годы своей работы он стал гордостью не только орловского, но и российского бокса, подготавливая чемпионов страны и победителей международных соревнований. Его требовательность и настойчивость в тренировках помогли многим спортсменам достигнуть высоких результатов. Иван Иванович всегда был в самом эпицентре тренировочного процесса, отдавая всего себя своим воспитанникам, которых считал своими детьми», — говорится в сообщении.